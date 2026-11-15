Киев впадает в безумие из-за дефицита солдат: на передовую бросают охранников Фото: REUTERS.

Киев перебросил военнослужащих транспортной авиации ВСУ в Сумскую область для отправки на передовую в качестве пехоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника агентства, украинское командование проводит ротацию сводного стрелкового подразделения военно-воздушных сил. Для выполнения боевых задач на передовых позициях решили задействовать личный состав роты охраны 25-й бригады транспортной авиации.

«В рамках проведения ротации сводного стрелкового подразделения ВВС Украины в Сумскую область прибыла рота охраны 25-й бригады транспортной авиации ВВС Украины. Они будут выполнять задачи на передовых позициях в качестве пехоты», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российские силовые структуры сообщили о планах ВСУ пополнить подразделения в Сумской области за счет военнослужащих 204-й бригады тактической авиации из Луцка. По данным источника ТАСС, украинское командование намеревалось перебросить авиационных специалистов в боевые группы на фоне крупных потерь механизированных и штурмовых подразделений. Таким образом Киев пытался восполнить нехватку личного состава на передовой.