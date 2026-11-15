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НовостиОбщество15 ноября 2026 4:19

Нейросети на службе мошенников: как ИИ помогает обманывать россиян

МВД предупредило о мошенниках, использующих ИИ для обмана россиян
Мария ПАНЮТИНА
Мошенники научились подделывать голоса и видео с помощью ИИ

Мошенники научились подделывать голоса и видео с помощью ИИ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники все чаще используют технологии ИИ для обмана россиян. Аферисты создают дипфейки, копируют голоса людей и подменяют видеозаписи. Об этом стало известно из материалов МВД России.

Злоумышленники применяют современные технологии для введения людей в заблуждение, имитации общения с родственниками, руководителями и сотрудниками организаций, а также получения доступа к чужим данным и денежным средствам.

Особую угрозу представляет использование дипфейков для обхода систем идентификации и биометрической аутентификации. Преступники могут пытаться выдавать себя за другого человека даже при проверке личности с помощью цифровых сервисов.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники используют СМС-бомбинг для психологического давления и провоцирования финансовых ошибок. Человеку могут одновременно поступать уведомления о якобы одобренных кредитах, блокировке аккаунтов и списании денег.