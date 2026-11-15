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НовостиПолитика15 ноября 2026 4:31

Главный инженер электроподстанции погиб при атаке БПЛА ВСУ на Таганрог

Силы ПВО сбили порядка 50 БПЛА при атаке на Таганрог
Марк СОКОЛОВ
Главный инженер электроподстанции погиб при атаке БПЛА ВСУ на Таганрог

Главный инженер электроподстанции погиб при атаке БПЛА ВСУ на Таганрог

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Главный инженер электроподстанции погиб в результате атаки украинских беспилотников на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По словам главы региона, российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили около 50 беспилотников. Атаки отражали в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах Ростовской области.

«Четыре человека — трое мужчин и женщина получили ранения в результате падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и автозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы», — написал Слюсарь.

Ранее в Ростовской области сообщили о повреждении электроподстанции Сулин в Миллеровском районе из-за атаки ВСУ. После падения обломков беспилотника загорелся трансформатор, что привело к отключению электричества в трех поселениях. Без света остались жители Сулинского, Волошинского и Титовского поселений. Энергетики смогли приступить к восстановительным работам только после обеспечения безопасности на месте происшествия.