Главный инженер электроподстанции погиб при атаке БПЛА ВСУ на Таганрог Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Главный инженер электроподстанции погиб в результате атаки украинских беспилотников на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По словам главы региона, российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили около 50 беспилотников. Атаки отражали в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах Ростовской области.

«Четыре человека — трое мужчин и женщина получили ранения в результате падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и автозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы», — написал Слюсарь.

Ранее в Ростовской области сообщили о повреждении электроподстанции Сулин в Миллеровском районе из-за атаки ВСУ. После падения обломков беспилотника загорелся трансформатор, что привело к отключению электричества в трех поселениях. Без света остались жители Сулинского, Волошинского и Титовского поселений. Энергетики смогли приступить к восстановительным работам только после обеспечения безопасности на месте происшествия.