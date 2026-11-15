Четыре человека ранены при падении обломков БПЛА ВСУ в Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Четыре человека получили ранения при падении обломков украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По словам главы региона, пострадали трое мужчин и одна женщина. Обломки сбитых дронов упали на их автомобили на трассе и автозаправочной станции. Всех раненых доставили в больницу.

Кроме того, в результате атаки на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции. Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 украинских беспилотников над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и семью районами области.

Ранее в Ростовской области сообщили о повреждении электроподстанции «Сулин» в Миллеровском районе после атаки ВСУ. Из-за падения обломков беспилотника загорелся трансформатор. В результате без электричества остались жители Сулинского, Волошинского и Титовского поселений. К восстановительным работам энергетики смогли приступить после обеспечения безопасности на месте происшествия.