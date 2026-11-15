У россиян воруют паспортные данные через интернет: опасность подстерегает в популярном мессенджере Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники начали похищать паспортные данные россиян через поддельные Telegram-боты, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний. Об этом предупредили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Аферисты рассылают сообщения от имени УК, ТСЖ и аварийных служб. Они могут угрожать отключением воды или электричества, а также крупными штрафами за якобы несвоевременную передачу показаний счетчиков. Для решения проблемы человеку предлагают перейти в специальный бот.

«Бот имитирует интерфейс госсервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона», — пояснили в МВД.

После получения информации мошенники направляют жертве поддельное уведомление об утечке данных. Затем лжесотрудники убеждают человека назвать коды из СМС, реквизиты банковских карт или перевести сбережения на «безопасный счет».

В полиции призвали проверять подозрительные сообщения, самостоятельно обращаясь в банки и управляющие компании по официальным номерам телефонов.

Ранее россиян предупредили о другой мошеннической схеме с поддельными домовыми чатами. Злоумышленники представляются старшими по подъезду и приглашают жильцов в группы для обсуждения уборки территории перед зимой. Однако присланные ссылки ведут на фишинговые сайты, где у пользователей требуют личные сведения якобы для подтверждения участия.