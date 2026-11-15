Россиянам рассказали о рисках употребления «Оземпика»

Рогова: бездумное применение «Оземпика» может привести к неадекватности пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Бездумный прием «Оземпика» без назначения врача может привести к неадекватному поведению из-за истощения организма. Об этом рассказала профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии Волгоградского медуниверситета, доктор медицинских наук Наталия Рогова в беседе с ТАСС.

По ее словам, препарат фактически обманывает организм. Человек начинает есть меньше, а тело воспринимает это как норму, хотя любой подобный самостоятельный «обман» редко заканчивается хорошо.

«Можно, кроме снижения веса, получить когнитивные расстройства, ухудшение нейропатии. То есть можно добиться желанной красивой фигуры, но стать неадекватным человеком» - предупредила Рогова.

Специалист уточнила, что препараты на основе семаглутида, к которым относится «Оземпик», предназначены исключительно для лечения сахарного диабета и снижения веса, возникшего на фоне этого заболевания. Такие лекарства категорически не подходят для похудения при обычном переедании.

Тем, кто хочет сбросить вес без вреда для здоровья, Рогова порекомендовала регулярные занятия спортом и сбалансированное питание.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал два лекарства для лечения редких болезней. Они предназначены для борьбы с первичным билиарным холангитом, а также для сокращения кровотечений при тяжелой гемофилии.