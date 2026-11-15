Россиянам будут платить больше миллиона за двоих детей: когда ждать повышения маткапитала. Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Размер материнского капитала на второго ребенка в России с 1 февраля 2027 года впервые превысит миллион рублей. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, в следующем году более 40 видов социальных выплат планируется проиндексировать на 6,8%. Сейчас маткапитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а доплата за второго — 234 тысячи. Если семья ранее не получала выплату, на второго ребенка предусмотрено около 963 тысяч рублей.

«С 1 февраля следующего года выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тыс. и составит 778 тыс. 488,59 рубля. А сумма на второго ребенка в следующем году увеличится до 1 млн 028 тыс. 743,71 рубля, впервые за время действия программы превысив 1 млн рублей», — рассказала Кавшар.

Парламентарий добавила, что в 2027 году материнский капитал смогут получить порядка 1,9 млн семей. Средства на индексацию уже предусмотрены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда. В ближайшее время Госдума рассмотрит соответствующие документы во втором чтении.

Ранее министр труда России Антон Котяков рассказал о других изменениях социальных выплат в 2027 году. В частности, страховые пенсии планируется проиндексировать дважды — в феврале и апреле. Прожиточный минимум увеличится до 20 227 рублей, а минимальный размер оплаты труда достигнет 28 935 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости к концу года должен составить 29 904 рубля.