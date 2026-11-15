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НовостиПолитика15 ноября 2026 5:41

ВС России поразили паромный терминал и электроподстанцию в порту Черноморск

Минобороны отчиталось о поражении военных целей на Украине 15 ноября
Марк СОКОЛОВ
ВС России поразили паромный терминал и электроподстанцию в порту Черноморск

ВС России поразили паромный терминал и электроподстанцию в порту Черноморск

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили паромный терминал, здание управления порта и электроподстанцию в Черноморске Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, удар был нанесен по объектам портовой инфраструктуры. Информация о масштабах повреждений и последствиях для работы порта пока не приводится.

Ранее российские военнослужащие поразили погрузочно-разгрузочную инфраструктуру трех причальных терминалов порта Черноморск. Об этом Минобороны сообщило 26 октября. Кроме того, российские военные атаковали сухогруз, который доставлял военное имущество в порт Одессы.

Также Минобороны РФ сообщало об ударе по другому сухогрузу, перевозившему военные грузы в Черноморск. Судно было поражено во время перехода морем. Кроме того, российские войска нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Сербка Одесской области.