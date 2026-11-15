Промышленные объекты и жилой дом повреждены при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки ВСУ на город Фото: REUTERS.

В Нижнекамске в результате атаки украинских дронов зафиксированы разрушения на территории промышленной зоны и в одном из жилых домов. Среди мирных жителей есть пострадавшие. О последствиях инцидента сообщает глава города Радмир Беляев.

По его словам, всем раненым уже оказывается экстренная медицинская помощь. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий.

Ранее KP.RU писал, что украинские боевики также нанесли удары по Ростовской области с помощью БПЛА. В ходе падения обломков пострадали четыре мирных жителя.