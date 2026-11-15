Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 ноября 2026 5:44

Промышленные объекты и жилой дом повреждены при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки ВСУ на город
Арина СЕРОВА
Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки ВСУ на город

Глава Нижнекамска рассказал о последствиях атаки ВСУ на город

Фото: REUTERS.

В Нижнекамске в результате атаки украинских дронов зафиксированы разрушения на территории промышленной зоны и в одном из жилых домов. Среди мирных жителей есть пострадавшие. О последствиях инцидента сообщает глава города Радмир Беляев.

По его словам, всем раненым уже оказывается экстренная медицинская помощь. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий.

Ранее KP.RU писал, что украинские боевики также нанесли удары по Ростовской области с помощью БПЛА. В ходе падения обломков пострадали четыре мирных жителя.