ВС России поразили два железнодорожных локомотива ВСУ у станции Днепропетровск Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили два железнодорожных локомотива ВСУ в районе станции Днепропетровск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

По данным военного ведомства, локомотивы использовались для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии. Удар был нанесен в ночь на 15 ноября с применением беспилотников.

Кроме того, российские военные поразили электроподстанцию в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивавшую работу логистических центров ВСУ. Также нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры Черноморска. Поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в Одессу.

Ранее российские войска поразили два железнодорожных локомотива в районе станции Сербка Одесской области. Об этом Минобороны сообщило 13 ноября. Тогда же под удар попал сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Черноморск. Помимо этого, российские военные атаковали две электроподстанции в Сумской области, снабжавшие энергией предприятия по производству беспилотников и логистические центры ВСУ.