ВС России поразили сухогруз ВСУ, доставлявший военные грузы в порт Одесса Фото: Александр КОЦ.

Российские войска поразили сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ в порт Одесса. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

По данным военного ведомства, судно находилось в море и перевозило вооружения, а также грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинской армии. Удар был нанесен в ночь на 15 ноября.

Кроме того, российские беспилотники поразили объекты портовой инфраструктуры Черноморска Одесской области. Под удар попали паромный терминал, здание управления порта и электроподстанция, обеспечивавшие разгрузку и хранение военных грузов. Также были поражены электроподстанция в Ровенской области и два железнодорожных локомотива в районе станции Днепропетровск.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении другого сухогруза, перевозившего военные грузы в порт Черноморск. Удар по судну был нанесен во время перехода морем. Помимо этого, российские военные атаковали два локомотива в районе железнодорожной станции Сербка Одесской области.