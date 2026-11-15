ВС РФ поразили в Ровенской области электроподстанцию, обеспечивающую работу ВСУ

Минобороны РФ сообщило о новой операции российской армии в Ровенской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Войска России поразили в Ровенской области электроподстанцию, которая обеспечивала работу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 15 ноября.

«В результате удара поражены: электроподстанция в н.п. Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества», - сказано в сводке ведомства.

Также наша армия нанесли удар по паромному терминалу и электроподстанции в порту Черноморск Одесской области.