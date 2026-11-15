Европа тонет в проблемах из-за своей же политики: лучшие экономисты бегут, видя будущую катастрофу Фото: REUTERS.

Евросоюз в ближайшее время может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами и угрозой стабильности евро из-за провала монетарной политики. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

По мнению политика, одним из признаков надвигающегося кризиса стало решение главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард уйти в отставку. Азаров предположил, что она осознает масштаб экономических трудностей, ожидающих европейские страны.

«Она подала в отставку, естественно, не потому, что не хочет работать, а скорее всего, потому, что она видит те проблемы, которые назревают в плане монетарной политики, финансовой политики Европейского союза», — заявил экс-премьер.

Азаров также обратил внимание на увеличение бюджетных дефицитов и государственных долгов в крупных странах ЕС. По его оценке, такая политика создает угрозу для единой валютной системы, поскольку Европейскому центробанку становится все сложнее поддерживать стабильность евро.

Кроме того, бывший глава украинского правительства указал на отсутствие единства внутри Евросоюза. По его словам, европейские государства все чаще расходятся во взглядах на решение общих проблем.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард объявила, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года. Она проинформировала о своем решении руководство Евросоюза 29 октября. При этом восьмилетний срок полномочий Лагард должен был завершиться только осенью 2027 года.