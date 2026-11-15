Фронмайер: Мерц умалчивает, почему Германия хочет быть на переговорах по Украине Фото: REUTERS.

Лидер Германии Фридрих Мерц вводит общественность в заблуждение заявлениями о том, что Берлин якобы получил место за столом переговоров по Украине. На самом деле он умалчивает очень важный факт. Об этом рассказал в соцсети X замруководителя фракции партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер.

«Какой же это позор! Фридрих Мерц сейчас с гордостью заявляет, что Германия добилась места за столом переговоров по Украине! Но о чем он умалчивает?» - возмутился политик.

Он отметив, что в действительности речь идет лишь об участии в обсуждении дальнейшего финансирования конфликта. Фронмайер осудил Мерца за то, что тот продолжает помогать киевскому режиму, пока его граждане становятся только беднее с каждым новым днем.

Ранее в МИД РФ рассказали, что многие европейские СМИ сейчас ведут борьбу с Россией в угоду Незалежной. Как отмечала представитель ведомства Мария Захарова, в основном этим занимается Европейский альянс новостных агентств.