В Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ поврежден участок трассы Р-280

Глава Ростовской области раскрыл последствия атаки ВСУ на регион в ночь на 15 ноября Фото: Александр БОЙКО.

В Ростовской области в результате атаки дронов армии Украины пострадал участок трассы Р-280. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В результате воздушной атаки поврежден участок трассы Р-280 - дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе» - рассказал детали политик.

Он уточнил, что повреждения также получили четыре машины. Однако возгораний не было зафиксировано, пострадавших нет.

По данным губернатора, движение через поврежденный мост на 64-м километре трассы временно приостановлено. Слюсарь призвал жителей региона быть более осторожными и внимательными на дорогах.

Ранее украинские боевики атаковали станцию скорой помощи в ЛНР. В ходе ЧП были повреждены транспорт и здание. При этом обошлось без жертв. Всем медработникам удалось вовремя эвакуироваться.