Три жителя Татарстана пострадали при атаке беспилотников ВСУ

В Минздраве Татарстана подтвердили информацию о раненых после налета БПЛА на регион Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотных аппаратов ВСУ на Татарстан. Об этом рассказал глава регионального Министерства здравоохранения.

Экстренные и медицинские службы уже работают на месте происшествия. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. Профильные ведомства продолжают работу по ликвидации последствий инцидента.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 ноября ВСУ также нанесли удары с помощью дронов по Ростовской области. В результате были ранены четыре мирных жителя.