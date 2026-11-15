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НовостиПроисшествия15 ноября 2026 6:55

Три жителя Татарстана пострадали при атаке беспилотников ВСУ

В Минздраве Татарстана подтвердили информацию о раненных после налета БПЛА на регион
Арина СЕРОВА
В Минздраве Татарстана подтвердили информацию о раненых после налета БПЛА на регион

В Минздраве Татарстана подтвердили информацию о раненых после налета БПЛА на регион

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Три человека получили ранения в результате атаки беспилотных аппаратов ВСУ на Татарстан. Об этом рассказал глава регионального Министерства здравоохранения.

Экстренные и медицинские службы уже работают на месте происшествия. Всем пострадавшим оказывается медпомощь. Профильные ведомства продолжают работу по ликвидации последствий инцидента.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 ноября ВСУ также нанесли удары с помощью дронов по Ростовской области. В результате были ранены четыре мирных жителя.