Зеленского публично окунают в грязь, а он молчит: Украинец боится ехать домой и бегает по Европе Фото: REUTERS.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину и поэтому большую часть времени проводит за границей. Об этом политик рассказал РИА Новости.

По мнению Константинова, Зеленский использует государственные командировки как предлог для продолжительных зарубежных поездок. При этом глава крымского парламента считает, что украинский политик опасается реакции собственных граждан.

«Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив (отправиться на передовую - прим.ред.) за чужие интересы», — заявил Константинов.

Кроме того, политик предположил, что Зеленский не доверяет своему ближайшему окружению. По его словам, тот также опасается политических и националистических группировок, заинтересованных в его отстранении от власти.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук подсчитал, что с начала специальной военной операции Зеленский провел за границей около 740 дней. На продолжительность его зарубежных поездок также обратило внимание норвежское издание Steigan. Журналисты отметили, что украинский политик больше недели находился за пределами страны, посещая европейские государства.