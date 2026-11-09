То, что Зеленский проводит много времени за границей, ни для кого не секрет Фото: REUTERS.

В Европе вдруг заметили то, что ни для кого на Украине не является секретом — украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский очень не любит возвращаться на Украину из своих зарубежных поездок. Более того, он пользуется любой возможностью, чтобы уехать за границу под предлогом государственной необходимости.

- Он отсутствует на Украине уже больше недели и никогда не объявляет маршруты своих поездок заранее. Складывается впечатление, что он судорожно ищет, куда бы еще заехать, лишь бы не возвращаться домой, - заметили особенности жизни Зеленского в норвежском издании Steigan.

- Владимир Зеленский затягивает зарубежные поездки, чтобы не возвращаться на Украину. Сейчас он находится в Испании, где встречается с премьером Педро Санчесом и королём, и уже больше недели отсутствует в стране. Похоже, что Зеленский, ищет места, куда поехать, чтобы не возвращаться домой, рассчитывая на новые контакты с западными лидерами и поддержку после победы демократов на промежуточных выборах в США, - отметили и в PersPektiv, правда, попытались объяснить, что все это имеет объективные причины. - Эти поездки связаны с попыткой убедить союзников, что положение Украины не настолько критическое, как может выглядеть на фоне ударов по энергетике, проблем в экономике и ситуации на фронте. Зеленский будет добиваться нового пакета помощи, усиления санкций против России и поставок вооружений, а переговоры в Абу-Даби 10 ноября с участием России, США и Украины, скорее всего, не приведут к результату.

То, что Зеленский проводит много времени за границей, ни для кого не секрет. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук не поленился и подсчитал, что только за время с начала российской Специальной военной операции (СВО), то есть с 24 февраля 2022 года, «просроченный» провел за границей 740 дней. Причем, чем хуже идут дела, чем дольше продолжается СВО, тем больше времени Зеленский проводит за границей.

- Это означает только одно: его жизнь, по сути, проходит на Западе, а в Киев он приезжает исключительно как визитер-гость, как надсмотрщик, — заявил Дмитрук.

Зеленский затягивает зарубежные поездки, чтобы не возвращаться на Украину. Сейчас он находится в Испании, где встречается с премьером Педро Санчесом Фото: REUTERS.

Но вот что «просроченный» перестал объявлять заранее, куда он поедет и на какой срок, это с некоторых пор стало отличать его нынешние поездки от предыдущих. «Просрочка» отправляется в Брюссель или Берлин, а потом может неожиданно, словно черт из табакерки, выскочить в Мадриде или Лиссабоне. Все под удобным предлогом сбора денег и выпрашивания вооружений для ВСУ, но под какой-то завесой секретности. Похоже, даже ближайшее окружение из его команды, провожая своего шефа на перроне киевского вокзала, не всегда в курсе, старательно махая платочком и роняя слезы из-за расставания, когда увидят его на Родине снова.

Кстати, когда Зеленский еще был артистом и комиком, он, как говорят, больше времени проводил в Москве, чем в Киеве. Понятно, что съемки там, гастроли всякие, тусовки, заработки, но ему в Москве еще и просто больше нравилось. Так что к Киеву он особых симпатий и ранее не испытывал. Ну а теперь, когда столица Украины превратилась в какой-то темный мир, с кучей проблем, в город, где зачастую нет света, воды или тепла, причем, усилиями самого «просрочки» в значительной степени — находиться в нем просто некомфортно, даже если у тебя все блага цивилизации есть, и в туалете ходишь не в пакет, как многие киевляне, а в нормальный унитаз. Тем более, еще раз, если все эти проблемы — исключительно твоих рук дело. Куда приятнее вместо этого пожимать руки, улыбаться, быть предметом восхищений, пусть и насквозь лживых и неискренних, а главное — получать, образно говоря, чеки с шестью или даже семью нулями после цифры.

Есть и еще один момент — из такой зарубежной поездки, когда до момента, порка ты не появляешься на публике, никто не знает, где ты, очень удобно, знаете ли, исчезнуть...

Зеленский начал репетировать побег?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У зомбированных украинцев начали открываться глаза: «Буду держать кулаки за Россию, пока меня не сдадут СБУ»

Зеленский пожертвовал своим силовым прикрытием в борьбе за власть: подробности нового коррупционного скандала на Украине