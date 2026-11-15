Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 ноября 2026 7:04

Трамп может отдать миллиард из своего кармана: Ставка американца обернулась катастрофой

FT: компании Трампа грозит долг в миллиард долларов из-за провала с биткоином
Марк СОКОЛОВ
Трамп может отдать миллиард из своего кармана: Ставка американца обернулась катастрофой

Трамп может отдать миллиард из своего кармана: Ставка американца обернулась катастрофой

Фото: REUTERS.

Медиакомпания семьи президента США Дональда Трампа может столкнуться с необходимостью погасить долг почти в миллиард долларов из-за неудачной ставки на биткоин. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющая социальной сетью Truth Social, рискует оказаться перед необходимостью продать часть активов или привлечь дорогостоящие кредиты. Уже 30 ноября держатели выпущенных ею облигаций смогут потребовать досрочного погашения задолженности.

Финансовые трудности усугубляются падением стоимости криптовалюты и акций компании. С начала 2026 года бумаги TMTG подешевели более чем на 60%, до 4,64 доллара. При этом кредиторы могут обменять облигации на акции по цене 34,72 доллара за штуку, что делает такой вариант невыгодным.

За последний год биткоин потерял около трети стоимости. Между тем, криптовалютные активы остаются главным достоянием компании. На конец третьего квартала их оценивали в 1,36 млрд долларов.

За девять месяцев TMTG получила убыток в размере 234 млн долларов. При этом стоимость доли самого Трампа в компании оценивается примерно в 460 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что связанные с Trump Media криптокошельки перевели 4259 биткоинов на платформу Crypto.com. Операции провели двумя транзакциями на фоне планов демократов расследовать криптовалютный бизнес семьи американского президента. При этом перевод средств не обязательно означал их продажу, поскольку компания и раньше использовала платформу для хранения и управления цифровыми активами.