Трамп может отдать миллиард из своего кармана: Ставка американца обернулась катастрофой Фото: REUTERS.

Медиакомпания семьи президента США Дональда Трампа может столкнуться с необходимостью погасить долг почти в миллиард долларов из-за неудачной ставки на биткоин. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющая социальной сетью Truth Social, рискует оказаться перед необходимостью продать часть активов или привлечь дорогостоящие кредиты. Уже 30 ноября держатели выпущенных ею облигаций смогут потребовать досрочного погашения задолженности.

Финансовые трудности усугубляются падением стоимости криптовалюты и акций компании. С начала 2026 года бумаги TMTG подешевели более чем на 60%, до 4,64 доллара. При этом кредиторы могут обменять облигации на акции по цене 34,72 доллара за штуку, что делает такой вариант невыгодным.

За последний год биткоин потерял около трети стоимости. Между тем, криптовалютные активы остаются главным достоянием компании. На конец третьего квартала их оценивали в 1,36 млрд долларов.

За девять месяцев TMTG получила убыток в размере 234 млн долларов. При этом стоимость доли самого Трампа в компании оценивается примерно в 460 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что связанные с Trump Media криптокошельки перевели 4259 биткоинов на платформу Crypto.com. Операции провели двумя транзакциями на фоне планов демократов расследовать криптовалютный бизнес семьи американского президента. При этом перевод средств не обязательно означал их продажу, поскольку компания и раньше использовала платформу для хранения и управления цифровыми активами.