Горе-дипломат Зеленского устроил рвотное шоу в Европе: визит в Дублин обернулся позором Фото: REUTERS.

Одного из членов делегации Владимира Зеленского стошнило в окно автомобиля во время движения кортежа в Дублине. Об этом сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи, сославшись на неофициальную информацию.

Накануне корреспондент опубликовал видео с одной из машин украинской делегации, на кузове которой были заметны следы загрязнения. Запись вызвала обсуждение в социальных сетях. Позднее журналист получил новые сведения об обстоятельствах происшествия.

«Как я понимаю, кого-то (не Зеленского) стошнило в окно машины. Во время таких маршрутов нет возможности остановить автомобиль», — пояснил Мерфи.

Ранее KP.RU рассказывал, что кортеж Зеленского могли забросать яйцами во время его визита в Ирландию. Тогда журналисты предположили, что таким образом местные жители выразили недовольство приездом украинского политика. Однако впоследствии полиция Ирландии опровергла эту информацию, заявив, что никаких предметов в автомобили делегации не бросали.