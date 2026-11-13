Фото: REUTERS.
Вчера поздно вечером американские переговорщики Ситвен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Ирландии с украинским «просроченным» главарем бандеровского режима Владимиром Зеленским. Хотя первоначально рандеву планировалось проводить в самой столице Ирландии, где проходила неформальная европейская тусовка, Зеленского привезли на военный аэродром Кейсмент в пригороде Дублина. На этот аэродром приземлился самолет американцев для дозаправки.
Украинских журналистов неприятно поразило, в какой обстановке проходила встреча — какое-то маленькое убогое помещение с откровенно казенной мебелью и прочей неприхотливой обстановкой. Контраст с тем, в каких интерьерах до того «просроченный» тусил с лидерами стран-членов ЕС, был настолько разительным, а обстановка настолько неприхотливой, что многие окрестили помещение для встречи Зеленского «будкой сторожа» и «подсобкой для уборщиц», а Кушнеру и Зеленскому пришлось самим сгребать и убирать бутылки с водой со стола переговоров.
Некоторые даже посчитали, что американцы таким способом попытались унизить Зеленского, но для него сейчас даже собачья будка за границей предпочтительнее своей резиденции в Киеве. К тому же, если бы американцы действительно хотели бы унизить «просроченного», то провели бы общую встречу с ним и с советниками лидеров стран ЕС по безопасности, а они с советниками встречались позже, закончив разговор с Зеленским, так что разделение хотя бы по статусу было соблюдено.
Фото: REUTERS.
Собственно говоря, Кушнер и Уиткофф лишь ознакомили на встрече Зеленского с тем, что они вывезли из Москвы. Хотя вряд ли они услышали в ответ от него что-то новое. Во всяком случае, на кратком брифинге, который все трое дали по итогам встречи журналистам, не прозвучало ничего нового по сравнению с тем, что они уже говорили ранее.
Что касается «просрочки», то он отметил большой прогресс, которого добилась американская команда, причем, для него и договоренность об обмене пленными, и то обстоятельство, что в следующем раунде переговоров примут участие представители Европы, судя по всему, оказались равнозначными.
- Это важно, чтобы европейцы на следующей встрече, во время переговоров, были в составе переговорной команды. Не каким-то образом, не отдельно, а именно имели право голоса. Это важно для нас, потому что всё происходит в Европе, - заявил Зеленский и ещё несколько раз повторил насколько «это важно». - В будущем мы станем членом ЕС, и поэтому это очень важно. Для процветания и гарантий безопасности очень важно участие Европы. Я думаю, это очень важно.
Фото: REUTERS.
Впрочем, уже сейчас можно сказать, что пользы от европейцев для дела мира на Украине будет, мягко говоря, не больше, чем от козла молока. Несмотря на то, что в ЕС сейчас началась схватка за то, кого выдвинуть в качестве переговорщика, изначальная позиция Евросоюза уже известна из совместного заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты по итогам встречи с Зеленским в Дублине. В нем, в частности, особо подчёркивается, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, а Россия, по мнению этих европейских руководителей, должна продемонстрировать искреннюю готовность к достижению мира. А параллельно на следующем заседании Европейского совета, запланированном на 26-27 ноября, планируется представить 22-й пакет антироссийских санкций.
Европа готовится принять участие в мирных переговорах и сделает на них все для того, чтобы эти мирные переговоры сорвать. Что, кстати, вполне устраивает украинского «просрочку» Зеленского.
Кстати, по пути на встречу с Кушнером и Уиткоффом кортеж Зеленского (а он даже там передвигается в кортеже) попал… под обстрел. Местные жители обстреляли его яйцами, выражая свою радость по поводу «высокого гостя», и, как сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи, «один из автомобилей в кортеже Зеленского прибыл в несколько загрязнённом виде».
Сам же «просроченный» в ответ на вопрос журналистов, стал ли он после встречи смотреть в будущее более оптимистично, напыщенно заявил: «Я должен оставаться реалистом каждый день, пока мы не победим».
Предлагаю считать победой в таком случае то обстоятельство, что яйцами, прилетевшие по машинам его кортежа, были не тухлыми.
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