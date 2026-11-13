Ситвен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Ирландии с Владимиром Зеленским. Фото: REUTERS.

Вчера поздно вечером американские переговорщики Ситвен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Ирландии с украинским «просроченным» главарем бандеровского режима Владимиром Зеленским. Хотя первоначально рандеву планировалось проводить в самой столице Ирландии, где проходила неформальная европейская тусовка, Зеленского привезли на военный аэродром Кейсмент в пригороде Дублина. На этот аэродром приземлился самолет американцев для дозаправки.

"Подсобка для уборщиц"

Украинских журналистов неприятно поразило, в какой обстановке проходила встреча — какое-то маленькое убогое помещение с откровенно казенной мебелью и прочей неприхотливой обстановкой. Контраст с тем, в каких интерьерах до того «просроченный» тусил с лидерами стран-членов ЕС, был настолько разительным, а обстановка настолько неприхотливой, что многие окрестили помещение для встречи Зеленского «будкой сторожа» и «подсобкой для уборщиц», а Кушнеру и Зеленскому пришлось самим сгребать и убирать бутылки с водой со стола переговоров.

Некоторые даже посчитали, что американцы таким способом попытались унизить Зеленского, но для него сейчас даже собачья будка за границей предпочтительнее своей резиденции в Киеве. К тому же, если бы американцы действительно хотели бы унизить «просроченного», то провели бы общую встречу с ним и с советниками лидеров стран ЕС по безопасности, а они с советниками встречались позже, закончив разговор с Зеленским, так что разделение хотя бы по статусу было соблюдено.

Фото: REUTERS.

Что Кушнер и Уиткофф сказали Зеленскому

Собственно говоря, Кушнер и Уиткофф лишь ознакомили на встрече Зеленского с тем, что они вывезли из Москвы. Хотя вряд ли они услышали в ответ от него что-то новое. Во всяком случае, на кратком брифинге, который все трое дали по итогам встречи журналистам, не прозвучало ничего нового по сравнению с тем, что они уже говорили ранее.

Что касается «просрочки», то он отметил большой прогресс, которого добилась американская команда, причем, для него и договоренность об обмене пленными, и то обстоятельство, что в следующем раунде переговоров примут участие представители Европы, судя по всему, оказались равнозначными.

- Это важно, чтобы европейцы на следующей встрече, во время переговоров, были в составе переговорной команды. Не каким-то образом, не отдельно, а именно имели право голоса. Это важно для нас, потому что всё происходит в Европе, - заявил Зеленский и ещё несколько раз повторил насколько «это важно». - В будущем мы станем членом ЕС, и поэтому это очень важно. Для процветания и гарантий безопасности очень важно участие Европы. Я думаю, это очень важно.

Фото: REUTERS.

Зачем Европа рвется на переговоры

Впрочем, уже сейчас можно сказать, что пользы от европейцев для дела мира на Украине будет, мягко говоря, не больше, чем от козла молока. Несмотря на то, что в ЕС сейчас началась схватка за то, кого выдвинуть в качестве переговорщика, изначальная позиция Евросоюза уже известна из совместного заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты по итогам встречи с Зеленским в Дублине. В нем, в частности, особо подчёркивается, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, а Россия, по мнению этих европейских руководителей, должна продемонстрировать искреннюю готовность к достижению мира. А параллельно на следующем заседании Европейского совета, запланированном на 26-27 ноября, планируется представить 22-й пакет антироссийских санкций.

Европа готовится принять участие в мирных переговорах и сделает на них все для того, чтобы эти мирные переговоры сорвать. Что, кстати, вполне устраивает украинского «просрочку» Зеленского.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кортеж Зеленского забросали яйцами

Кстати, по пути на встречу с Кушнером и Уиткоффом кортеж Зеленского (а он даже там передвигается в кортеже) попал… под обстрел. Местные жители обстреляли его яйцами, выражая свою радость по поводу «высокого гостя», и, как сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи, «один из автомобилей в кортеже Зеленского прибыл в несколько загрязнённом виде».

Сам же «просроченный» в ответ на вопрос журналистов, стал ли он после встречи смотреть в будущее более оптимистично, напыщенно заявил: «Я должен оставаться реалистом каждый день, пока мы не победим».

Одна из машин в кортеже Зеленского прибыла в несколько грязном состоянии.

Предлагаю считать победой в таком случае то обстоятельство, что яйцами, прилетевшие по машинам его кортежа, были не тухлыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончилась встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером: итоги переговоров в Москве

«Великое предательство» Украины: после переговоров в Абу-Даби союзники Зеленского впали в панику

Не успели еще остыть микрофоны в Абу-Даби: Европа наперегонки рвётся за стол переговоров с Россией