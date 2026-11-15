Дженсена Хуанга хотят вернуть на пост главы Nvidia после скандала с любовницей-шпионкой: Люди ставят подписи Фото: REUTERS.

Более 130 тысяч человек подписали петицию с требованием восстановить Дженсена Хуанга в должности главы американской компании Nvidia. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте инициативы.

По состоянию на 10:00 воскресенья число подписавшихся достигло 137,9 тысячи человек. Среди них 6,8 тысячи указали себя действующими сотрудниками Nvidia, еще 74,1 тысячи — акционерами компании. Кроме того, петицию поддержали 55,6 тысячи сторонников Хуанга.

Накануне к кампании присоединился американский предприниматель Илон Маск, публично поддержавший возвращение бывшего руководителя технологического гиганта. Авторы петиции призывают совет директоров пересмотреть решение об отставке Хуанга и провести независимое расследование обстоятельств скандала.

Ранее Маск заявил о готовности принять Хуанга на работу после сообщений о его возможном увольнении. Поводом для скандала стали сведения о внебрачной связи руководителя Nvidia с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. На фоне разбирательства состояние бизнесмена за первые полчаса биржевых торгов сократилось на 7,4 млрд долларов. Сам Хуанг признал супружескую измену и принес извинения семье и сотрудникам компании.