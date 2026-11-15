Рейс из Волгограда в Москву задержали из-за угрозы захвата самолета

Борт Airbus A320 не вылетел из аэропорта Волгограда из-за угрозы захвата самолета пассажиром Фото: Александр ГЛУЗ.

Рейс по маршруту Волгоград - Москва задержали из-за угрозы одного из пассажиров захватить воздушное судно. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

ЧП случилось на борту Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Волгограда, где находились 150 человек. По данным источника, виновником переполоха оказался 42-летний уроженец Казахстана по имени Алексей. В тот момент он был сильно пьян. Как оказалось позже, в прошлом гражданин уже привлекался к ответственности за кражу и угрозу убийством.

Полиция оперативно задержала нарушителя, после чего специалисты провели проверку самолета и багажа пассажиров. Кинологическая служба с собакой не обнаружила в салоне взрывчатых веществ или других подозрительных предметов. В итоге полет в Москву задержался на два часа.

Недавно сообщалось, что в аэропорту Майами столкнулись самолеты. В результате ЧП пострадали два пассажира.