Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как уберечь себя от пневмонии

Роспотребнадзор: самый действенный метод защиты от пневмонии - вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Наиболее действенным и надежным методом профилактики пневмонии остается вакцинация. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, лучше всего проходить вакцинацию людям, которые очень часто болеют ОРВИ, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

«Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничных пневмоний считается вакцинация. Профилактические прививки особенно рекомендованы лицам с высоким риском осложнений при гриппе» - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора порекомендовали в целях дополнительной защиты сделать прививки от пневмококковой и гемофильной инфекции.

Ранее профессор кафедры клинической фармакологии Волгоградского медуниверситета Наталия Рогова предупредила, что бездумное применение «Оземпика» может привести к неадекватному поведению. Она порекомендовала гражданам заниматься спортом и следить за питанием, если они хотят похудеть без вреда для здоровья.