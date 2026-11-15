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НовостиПолитика15 ноября 2026 8:23

Губернатор Гусев: 28 БПЛА уничтожены над Воронежем и 12 районами области ночью

При атаке БПЛА ВСУ на Воронежскую область никто не пострадал, разрушений нет
Марк СОКОЛОВ
Губернатор Гусев: 28 БПЛА уничтожены над Воронежем и 12 районами области ночью

Губернатор Гусев: 28 БПЛА уничтожены над Воронежем и 12 районами области ночью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над Воронежем и 12 районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, все воздушные цели были обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО. Предварительно, в результате ночной атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и 12 районами области были обнаружены и уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев.

Ранее над Воронежской областью сбили 33 украинских беспилотника в ночь на 23 октября. Тогда дроны уничтожили над областным центром и 10 районами региона. Обломки повредили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.