Reuters: КНР не хочет обсуждать Украину на встрече с Путиным и Трампом

Китай наложил вето на важную тему в диалоге с Россией и США: Что со встречей президентов Фото: REUTERS.

Китай выступает против обсуждения украинского конфликта на предполагаемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Пекина.

По данным агентства, китайская сторона не заинтересована в вынесении украинского вопроса на повестку трехсторонних переговоров. При этом Москва рассматривает предстоящую встречу как возможность обсудить урегулирование конфликта.

Еще одним спорным вопросом стала инициатива Трампа заключить трехстороннее соглашение о контроле над ядерными вооружениями. Пекин относится к этой идее настороженно, поскольку китайский ядерный арсенал значительно уступает российскому и американскому. В КНР опасаются, что подобный формат поставит страну в невыгодное положение.

Как отмечает Reuters, стороны до сих пор не согласовали окончательную повестку и формат встречи. Переговоры трех лидеров ожидаются 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Ранее KP.RU сообщал, что Вашингтон намерен сделать сокращение ядерных вооружений одной из центральных тем встречи. В Белом доме при этом предупредили, что рассчитывать на заключение соглашения по итогам переговоров пока не стоит. США предлагают разработать новый договор о стратегических вооружениях с участием Китая после истечения срока действия СНВ-III в феврале 2026 года.