О чем Путин, Трамп и Си Цзиньпин будут разговаривать на саммите АТЭС: названы темы переговоров

Трамп намерен обсудить с Путиным и Си ситуацию вокруг Ирана. А вот украинский конфликт на трехсторонней встрече поднимать не планируют Фото: REUTERS.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин впервые встретятся втроем. Переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Главной темой американская сторона называет сокращение ядерных вооружений. При этом Вашингтон сразу предупреждает: ждать готового соглашения по итогам встречи не стоит, пишет Reuters.

«Президент Трамп считает распространение ядерного оружия очень опасным, — заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлс. — Надеюсь, это старт продуктивного диалога в будущем».

По ее словам, встреча станет скорее началом разговора, чем переговорами, которые должны завершиться конкретным договором.

Для Вашингтона вопрос особенно актуален после окончания в феврале договора СНВ-III, последнего крупного соглашения, ограничивавшего российские и американские стратегические ядерные арсеналы. Трамп ранее предлагал заменить его «новым, улучшенным и модернизированным» договором, в который должен войти и Китай.

Проблема в том, что Пекин не стремится присоединяться к российско-американской системе контроля над вооружениями. По оценкам США, у Китая более 600 ядерных боезарядов, тогда как у России и США — более 5000 по отдельности. В Пекине настаивают, что, поскольку Москва и Вашингтон обладают крупнейшими арсеналами, то им и договариваться о сокращении.

При этом ядерная тема будет не единственной. Трамп намерен обсудить с Путиным и Си ситуацию вокруг Ирана. А вот украинский конфликт, по данным Associated Press, на трехсторонней встрече поднимать не планируют. В американской администрации объясняют это тем, что Вашингтон уже ведет отдельный переговорный трек с Москвой, а Китай в него не входит. Отдельной встречи Трампа с Путиным в Шэньчжэне пока не ожидается.

Подготовка к трехстороннему формату продолжается уже несколько недель. В Кремле еще в начале ноября говорили об обмене сигналами между Москвой, Вашингтоном и Пекином и обсуждении возможной повестки. 12 ноября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны работают над содержательным наполнением встречи.

Саммит АТЭС пройдет 18—19 ноября в Китае. Для президента России Владимира Путина это будет первая поездка на форум в качестве главы российской делегации с 2017 года.

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