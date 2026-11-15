Сергей Лавров уколол Европу за попытки влезть в переговоры: «Поезд уходит» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Европейские страны понимают, что упускают возможность повлиять на урегулирование украинского конфликта, и теперь пытаются в последний момент присоединиться к переговорам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, представители Евросоюза стремятся получить место за столом переговоров по Украине. При этом Лавров образно описал попытки Брюсселя вмешаться в дипломатический процесс.

Европейцы понимают, что «поезд уходит», поэтому «хотят заскочить на подножку последнего вагона», подчеркнул министр.

Ранее Лавров высмеял попытки европейских представителей присоединиться к трехсторонним переговорам России, США и Украины в Абу-Даби. Министр отметил, что делегации стран ЕС прибыли в ОАЭ, хотя их участие в основном формате встречи не предусматривалось. На вопрос о том, чем они займутся, дипломат иронично ответил: «В гостинице посидят».