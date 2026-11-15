Московские призывники получили новые возможности в службе: что известно

Призывникам в Москве дали право служить в войсках беспилотных систем Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Московские призывники теперь могут заменить стандартную срочную службу в армии годичным контрактом в подразделениях войск БПЛА. Об этой инициативе сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев в беседе с ТАСС.

По словам офицера, столичный военкомат активно внедряет современные подходы, предлагая молодым людям новые стандарты для службы.

«Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества», - отметил Локтев.

Как уточнил комиссар, в новые подразделения набирают специалистов по управлению, обслуживанию и ремонту дронов. Преимущество при отборе получают молодые парни, разбирающиеся в информационных технологиях, радиоэлектронике, конструировании авиамоделей и смежных технических областях.

Ранее сообщалось, что уже этой зимой в ВС России пройдут испытания новой формы. В армию были поставлены 100 тысяч комплектов.