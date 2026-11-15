Сергей Лавров рассказал, как Россия выстраивает переговоры по Украине: детали Фото: Евгения ГУСЕВА.

Переговорная позиция России по Украине будет выстраиваться с учетом обязательного достижения всех целей специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии «Вестям».

По словам министра, Москва продолжает придерживаться условий урегулирования, которые ранее обозначил президент России Владимир Путин. Эти требования остаются основой российской позиции в переговорном процессе.

«(Переговорная - прим. ред.) линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом (РФ Владимиром Путиным - прим.ред.) в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись», — подчеркнул Лавров.

Ранее Путин назвал условия начала мирных переговоров с Украиной. В июне 2024 года российский лидер потребовал полного вывода украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Киев должен официально отказаться от планов вступления в НАТО. Президент РФ подчеркивал, что Москва заинтересована не во временном перемирии, а в окончательном урегулировании конфликта.