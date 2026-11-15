Сергей Лавров осадил Каллас и фон дер Ляйен за нереалистичные идеи по Украине: «Тупиковые размышления» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Заявления европейских политиков о необходимости перемирия на Украине и отказе учитывать интересы России являются абсолютно тупиковыми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Министр прокомментировал подход Брюсселя к урегулированию украинского конфликта. В частности, он обратил внимание на позиции председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, – это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил, что Москва не согласится на прекращение огня без понимания дальнейших условий урегулирования. По словам дипломата, предыдущие договоренности использовались Киевом и его западными партнерами для затягивания времени. Лавров подчеркнул, что Россия не намерена предоставлять Украине новую паузу для восстановления военного потенциала и настаивает на устранении первопричин конфликта.