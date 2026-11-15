Сергей Лавров рассказал о переговорах с США по Украине: идет предметный диалог Фото: REUTERS.

Россия ведет предметные переговоры с США по украинскому урегулированию, учитывая реальную обстановку на поле боя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Министр подчеркнул, что Москва и Вашингтон обсуждают не только текущую ситуацию, но и причины возникновения конфликта. При этом российская сторона считает необходимым учитывать гуманитарные вопросы.

«По крайней мере с американцами мы разговариваем предметно, на основе реальных фактов, включая ситуацию на земле, включая те первопричины, которые лежат в основе этого конфликта. В том числе отношение к русскому языку, к русской культуре, к православной религии и так далее», — заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить территориальный вопрос со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул, что для Москвы существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница. Встреча с представителями США состоялась после двухдневных переговоров российской и украинской делегаций в Абу-Даби.