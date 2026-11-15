Лавров: ЕС сам не понял, какая ему роль отведена на переговорах по Украине Фото: Евгения ГУСЕВА.

Представители Европы сами не понимают, какая роль им может быть отведена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ИС «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Их заявления подтверждают отсутствие понимания того, какая роль может быть им отведена», - сказал Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что переговорная позиция России по Украине будет выстраиваться с учетом достижения всех целей специальной военной операции на Украине.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал условия начала мирных переговоров с Украиной. В июне 2024 года российский лидер потребовал полного вывода украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.