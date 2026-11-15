Путин примет участие в исторической встрече с Си Цзиньпином и Трампом

Путин прибудет 19 ноября в Шэньчжэнь для встречи с Си Цзиньпином и Трампом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Владимир Путин на следующей неделе станет участником первой в истории трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

По его словам, спустя почти полтора года после саммита в Анкоридже Путин и Дональд Трамп вновь окажутся в одной точке планеты в одно и то же время. Журналист напомнил, что российско-китайские переговоры на высшем уровне проводятся регулярно. И вот в ближайшее время запланирована очередная встреча.

«На саммит АТЭС приедет президент США. Готовится первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США» - рассказал Зарубин.

В Кремле ранее уже огласили дату трехсторонней встречи Китая, России и США. Масштабное событие состоится в 19 ноября в Шэньчжэне.