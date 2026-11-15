Россиянина по ошибке признали мертвым и лишили химиотерапии

Жителю Калининграда отказали в лечении от рака, так как ранее его по ошибке признали умершим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Жителю Калининграда отказали в лечении от рака, так как ранее его по ошибке признали умершим. Об этом сообщают "Известия".

В конце 2025 года у 28-летнего мужчины выявили рак поджелудочной железы. После того, как он пришел на очередной курс химиотерапии, выяснилось, что его паспорт аннулирован. Это произошло, потому что мужчина официально числится мертвым.

Выяснилось, что в Волгоградской области зарегистрировали смерть другого человека, который погиб в зоне СВО. Это был однофамилец мужчины, который родился в тот же день. А из-за этой ошибки в документах ему заблокировали банковские счета, отказав в медицинской помощи даже в частном учреждении.

Позднее ЗАГС выдал справку, которая подтверждает, что мужчина жив. Однако после этого МВД направило запрос в Москву.

При этом официального ответа придется ждать до месяца, а в течение этого времени лечение проводить невозможно. В свою очередь мужчина обратился в следком, чтобы быстрее доказать, что он жив и восстановить доступ к лечению.

Ранее сайт KP.RU писал, что блогер Валерия Чекалина рассказала, почему отправится в Китай для лечения рака.