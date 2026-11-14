Лерчек объяснила, почему отправится в Китай для лечения рака

Лерчек рассказала подробности будущего лечения в Китае Фото: Даниил ОПАРИН.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала, почему отправится в Китай для лечения рака. Подробности поездки блогер сообщила в интервью ИС "Вести".

"CAR-T-терапия направлена на то, что возьмут мою кровь, сделают из нее вакцину, и эта вакцина должна помочь полностью победить рак", - сказала она.

Лерчек подчеркнула, что действующая в России вакцина не подходит к типу рака желудка с множественными метастазами по всему организму, выявленного у блогера. Она выразила надежду, что такого вида терапию в скором времени можно будет получить и в России.

Как ранее писал сайт KP.RU, Чекалина заявила, что будет молиться за президента России Владимира Путина, который дал ей шанс на спасение.

Напомним, глава государства освободил Лерчек от наказания, которое было назначено судом 31 июля 2026 года.