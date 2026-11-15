В Минске надеются, что белорусское происхождение американского переговорщика по ситуации на Украине Джареда Кушнера поспособствует разрешению конфликта. Фото: REUTERS.

В Минске надеются, что белорусское происхождение американского переговорщика по ситуации на Украине Джареда Кушнера поспособствует разрешению конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Эти люди (эмиссары из США Кушнер и Стивен Уиткофф - прим. ред.) задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», - отметила представитель белорусского президента.

По словам Эйсмонт, о корнях Кушнера в республике осведомлены уже давно. Хотя говорить о влиянии этого фактора преждевременно.

Напомним, что недавно Кушнер и Уиткофф прилетали в Москву. В ходе поездки они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным и детально обсудили шаги по завершению украинского конфликта.