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НовостиПолитика15 ноября 2026 10:35

Минск надеется, что белорусские корни Кушнера помогут решить кризис на Украине

Пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт высказалась о белорусском происхождении Кушнера
Арина СЕРОВА
В Минске надеются, что белорусское происхождение американского переговорщика по ситуации на Украине Джареда Кушнера поспособствует разрешению конфликта.

В Минске надеются, что белорусское происхождение американского переговорщика по ситуации на Украине Джареда Кушнера поспособствует разрешению конфликта.

Фото: REUTERS.

В Минске надеются, что белорусское происхождение американского переговорщика по ситуации на Украине Джареда Кушнера поспособствует разрешению конфликта. Такое заявление сделала пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Эти люди (эмиссары из США Кушнер и Стивен Уиткофф - прим. ред.) задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», - отметила представитель белорусского президента.

По словам Эйсмонт, о корнях Кушнера в республике осведомлены уже давно. Хотя говорить о влиянии этого фактора преждевременно.

Напомним, что недавно Кушнер и Уиткофф прилетали в Москву. В ходе поездки они встретились с президентом РФ Владимиром Путиным и детально обсудили шаги по завершению украинского конфликта.