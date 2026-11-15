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НовостиОбщество15 ноября 2026 10:57

Образец сверхзвукового пассажирского самолета может быть создан в РФ к 2030 году

Сверхзвуковой пассажирский самолет является одним из возможных вариантов авиации будущего, заявил Алешин
Вениамин ЗАХАРОВ
Образец сверхзвукового пассажирского самолета может быть создан в РФ к 2030 году

Образец сверхзвукового пассажирского самолета может быть создан в РФ к 2030 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Демонстрационный сверхзвуковой пассажирский самолет может быть создан в России на рубеже 2030 года. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН Борис Алешин.

По его словам, сверхзвуковой пассажирский самолет является одним из возможных вариантов авиации будущего. Он считает, что гражданская авиация будущего будет другой, она будет содержать иные формы, бионические конструкции и интеллект на борту.

"Мы его делаем, создаем научный задел. Мы обязательно сделаем демонстрационный образец, на это уйдет 3-4 года. Он будет летать. А когда мы выйдем на коммерческий результат, пока сказать сложно", - сказал Алешин.

Алешин заявил, что российская и советская гражданская авиация сильна в аэродинамике, и это позволяет компенсировать ограничения по весу.

"Мы парируем весовой негатив за счет принципиального улучшения аэродинамических характеристик, это наш конек. И мы здесь пойдем вперед", - добавил он.

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