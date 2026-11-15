Глава Минздрава Мурашко заявил, что абсолютно все министры РФ прошли вакцинацию

Мурашко рассказал, что все члены кабмина России прошли вакцинацию после призыва Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Абсолютно все министры Российской Федерации прошли вакцинацию вслед за призывом главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

Как известно, в ноябре президент России провел совещание с правительством. На нем он затронул тему здоровья и призвал всех присутствующих сделать прививки.

«Все те, кто вовремя еще не дошел, прошли (вакцинацию - прим. ред.). Так что все в порядке. В правительстве практически все вакцинированные были. Всего несколько человек осталось», - заявил глава Минздрава.

Глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил корреспонденту, что ему уже поставили прививку. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что уже оформил запись на медицинскую процедуру.

Ранее в Роспотребнадзор рассказали россиянам, как уберечь себя от пневмонии. В ведомстве подчеркнули, что самым эффективным способом является вакцинация. Только так можно обезопасить себя от болезни.