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НовостиОбщество15 ноября 2026 10:58

Глава Минздрава Мурашко заявил, что абсолютно все министры РФ прошли вакцинацию

Мурашко рассказал, что все члены кабмина России прошли вакцинацию после призыва Путина
Арина СЕРОВА
Мурашко рассказал, что все члены кабмина России прошли вакцинацию после призыва Путина

Мурашко рассказал, что все члены кабмина России прошли вакцинацию после призыва Путина

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Абсолютно все министры Российской Федерации прошли вакцинацию вслед за призывом главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

Как известно, в ноябре президент России провел совещание с правительством. На нем он затронул тему здоровья и призвал всех присутствующих сделать прививки.

«Все те, кто вовремя еще не дошел, прошли (вакцинацию - прим. ред.). Так что все в порядке. В правительстве практически все вакцинированные были. Всего несколько человек осталось», - заявил глава Минздрава.

Глава МВД Владимир Колокольцев подтвердил корреспонденту, что ему уже поставили прививку. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что уже оформил запись на медицинскую процедуру.

Ранее в Роспотребнадзор рассказали россиянам, как уберечь себя от пневмонии. В ведомстве подчеркнули, что самым эффективным способом является вакцинация. Только так можно обезопасить себя от болезни.