В Британии рассматривают возможность повышения возраста сексуального согласия Фото: REUTERS.

В Великобритании рассматривают возможность повышения возраста сексуального согласия после громкого дела комика Рассела Брэнда. Об этом заявил министр по вопросам труда и пенсий Пэт Макфэдден в интервью телеканалу Sky News.

По словам чиновника, британские власти могут пересмотреть действующие правила на фоне общественного возмущения злоупотреблениями со стороны влиятельных людей. В частности, предлагается обратить внимание на отношения с большой разницей в возрасте между партнерами.

«Вероятно, мы рассмотрим этот вопрос, но я не могу сказать, к чему мы придем. Что мы точно сделаем, так это проанализируем способы помочь людям, которые стали жертвами злоупотребления властью», — подчеркнул Макфэдден.

Министр добавил, что события последней недели вызвали ужас у британской общественности. При этом значительная разница в возрасте, по его мнению, может становиться одним из факторов злоупотребления властью.

Ранее суд Лондона приговорил 51-летнего комика Рассела Брэнда к десяти с половиной годам тюремного заключения. Присяжные признали его виновным в изнасиловании и трех эпизодах сексуального насилия. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год, от действий артиста пострадали четыре женщины. Согласно решению суда, Брэнд должен провести в заключении не менее двух третей назначенного срока.