Помилованная Лерчек показала, что с ней происходит после химиотерапии

Блогерша Лерчек показала, как у нее выпадают волосы после химиотерапии. Фото: Belkin Alexey/ news.ru/ Global Look Press

Помилованная президентом РФ блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала о последствиях химиотерапии. Она показала, как у нее сильно выпадают волосы. В своих соцсетях она разместила архивный видеоролик.

«Да, по утрам я выгляжу вот так. Потому что дома я хожу без парика, но пока стесняюсь показываться так в сторис», - заявила Чекалина, прикрепив видео.

На обнародованной записи видно, как после второй процедуры лечения волосы у девушки выпадали целыми прядями, когда она их расчесывала. Сейчас блогерша носит короткую стрижку. Чекалина допускает, что такой же эффект будет после повторного лечения в Китае, куда она скоро отправится. Однако блогерша относится к этому спокойно и уверена, что со временем шевелюра обязательно отрастет.

Ранее Валерия Чекалина раскрыла, почему летит для лечения именно в КНР. По ее словам, в этой стране медики смогут провести ей уникальную CAR-T-терапию. Данный метод базируется на том, что у пациента берут образцы крови и из них же делают вакцину.