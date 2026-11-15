Зимой Украине грозит крах экономики. На фото - Киеве очередной блэкаут Фото: REUTERS.

Полных крах экономики и социальной стабильности в ближайшее время наступит на Украине. Об этом сообщает издание Sohu.

В материале цитируют слова офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского. Он заявил, что зимой украинские города будут непригодными для жизни.

"С приближением зимы судьба страны висит на волоске. Это будет полный крах экономики и социальной стабильности", - говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что разрушение мостов, транспортных артерий и объектов инфраструктуры приведет и к перебоям в передвижении, и к экономическим и социальным последствиям.

Ранее бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявила, что коррупция стала основой украинской экономики. В свою очередь депутат Верховной рады Дмитрий Микиша сообщал о разворовывании западных денег на Украине.