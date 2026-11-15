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НовостиВ мире15 ноября 2026 11:32

Sohu: судьба Украины висит на волоске, зимой стране грозит крах экономики

Полных крах экономики в ближайшее время наступит на Украине, сообщает Sohu
Вениамин ЗАХАРОВ
Зимой Украине грозит крах экономики. На фото - Киеве очередной блэкаут

Зимой Украине грозит крах экономики. На фото - Киеве очередной блэкаут

Фото: REUTERS.

Полных крах экономики и социальной стабильности в ближайшее время наступит на Украине. Об этом сообщает издание Sohu.

В материале цитируют слова офицера командования штурмовых войск ВСУ Дениса Ярославского. Он заявил, что зимой украинские города будут непригодными для жизни.

"С приближением зимы судьба страны висит на волоске. Это будет полный крах экономики и социальной стабильности", - говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что разрушение мостов, транспортных артерий и объектов инфраструктуры приведет и к перебоям в передвижении, и к экономическим и социальным последствиям.

Ранее бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявила, что коррупция стала основой украинской экономики. В свою очередь депутат Верховной рады Дмитрий Микиша сообщал о разворовывании западных денег на Украине.