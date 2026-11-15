Хуанг не бросил Nvidia после скандала с любовницей и увольнения: Он сам ищет себе замену Фото: REUTERS.

Бывший генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг после скандальной отставки помогает искать собственного преемника. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, Хуанг старается не привлекать к себе внимания, однако продолжает участвовать в кадровых вопросах компании. В частности, он уже связался как минимум с одним потенциальным кандидатом на должность нового гендиректора.

При этом поиск преемника оказался для Nvidia непростой задачей. За годы руководства Хуанг выстроил систему управления, в которой большинство ключевых решений зависело непосредственно от него. В его прямом подчинении находились около 60 руководителей, а в совете директоров долгое время отсутствовал председатель. Кроме того, оба ребенка бизнесмена занимают высокие должности в компании.

Ранее Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia на фоне скандала вокруг его внебрачной связи с Элис Хуанг. Женщину подозревали в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. При этом МИД КНР назвал обвинения в шпионаже безосновательными. Сам бизнесмен публично признал супружескую измену и принес извинения семье.