Дочь Ларисы Долиной попала под прицел приставов: на девушке висят неоплаченные штрафы

Лариса Долина с внучкой Александрой и дочерью Ангелиной Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Дочь певицы Ларисы Долиной - Ангелина - попала под суд из-за неоплаченных штрафов за неправильную парковку. Мировой суд уже оштрафовал девушку на 20 тысяч рублей за просрочку платежей, на очереди - третье дело. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как выяснил канал, весной 2026 года дочь артистки дважды нарушила правила парковки. За это ей выписали штраф по пять тысяч рублей каждый. Но Ангелина по какой-то причине проигнорировала квитанции. В итоге из-за просрочки суд принял решение удвоить суммы и назначил ей два новых штрафа по 10 тысяч рублей.

Попытки защиты закрыть дела провалились, так как долги в итоге принудительно списали судебные приставы. Даже личная явка девушки на второе заседание с признанием вины не смягчила наказание. Сейчас инстанция готовится рассмотреть третий аналогичный эпизод. Заседание должно пройти уже на следующей неделе, 20 ноября.

Ранее стало известно, что Лариса Долина собирается на год уйти со сцены. Что стало причиной такого решения, читайте на сайте KP.RU.