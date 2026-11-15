Мирошник: режим Зеленского придерживается стратегии уничтожения своего населения. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Режим главы киевского режима Владимира Зеленского придерживается стратегии по уничтожению своего же гражданского населения. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник указал на то, что ВСУ атакуют мирное население и препятствуют эвакуации из населенных пунктов из-за боязни, что жители могут рассказать правду об их действиях.

"Диктаторский режим Зеленского следует преднамеренной стратегии по уничтожению своего же гражданского населения, отказавшегося выезжать в глубь территории, контролируемой киевским режимом", - заявил Мирошник.

По его словам, граждан Украины вычеркивают из списков живущих и принимают меры к их уничтожению за отказ покинуть свой дом. Мирошник описал действия ВСУ как военные преступления.

Ранее сайт KP.RU писал, что людям, попавшим в украинские пыточные, по словам Мирошника, грозят отправка на передовую, увечья или гибель от побоев.