Людям, попавшим в украинские пыточные, грозят отправка на передовую, увечья или гибель от побоев, заявил Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Людям, попавшим в украинские пыточные, грозят отправка на передовую, увечья или гибель от побоев. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, в некоторых случаях людей калечат настолько, что они уже не могут нести военную службу. Тогда пострадавших комиссуют и отправляют домой.

Напомним, ранее KP.RU писал о сети тайных пыточных на Украине, в которых, по словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, удерживают насильно мобилизованных и военнослужащих, пытавшихся самовольно покинуть части. Дипломат отмечал, что такие помещения используют для избиений и запугивания людей, чтобы заставить их подчиняться приказам.

Кроме того, Мирошник объяснял, почему, по его мнению, западные страны не реагируют на сообщения о пытках на Украине. Он заявил, что западные государства обеспечивают Киев финансированием и вооружением, а украинские власти взамен продолжают мобилизацию. По оценке дипломата, широкая огласка подобных случаев может заставить западных лидеров публично обратить внимание на происходящее.