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НовостиВ мире15 ноября 2026 12:40

WP: работники аэропортов в США сами покупают материалы для их обслуживания

Сотрудникам аэропортов в США порой приходится самим закупать детали, поскольку в гаванях стоит устаревшая техника
Арина СЕРОВА
Сотрудникам аэропортов в США порой приходится самим закупать детали, поскольку в гаванях стоит устаревшая техника

Сотрудникам аэропортов в США порой приходится самим закупать детали, поскольку в гаванях стоит устаревшая техника

Фото: Александр ГЛУЗ.

Персонал американских аэропортов порой вынужден самостоятельно приобретать необходимые для работы материалы, чтобы здания исправно работали. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимного авиадиспетчера.

Как известно, 13 ноября во всех аэропортах страны случилась остановка воздушного сообщения. Она продлилась несколько часов. Согласно заявлению министра транспорта Шона Даффиса, это не связано с внедрением ИИ в системы гаваней. Все дело в устаревшей технике.

«Сотрудникам иногда приходится закупать детали на (маркетплейсе - прим. ред.) eBay, потому что у оригинального поставщика они уже сняты с производства. Недавно так пришлось поступить с деталью, необходимой в наземной радиолокационной системе в башне контроля», следует из статьи.

По словам собеседника газеты, в одном из таких случаев ожидание нужной комплектующей растянулось на две недели.

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропорту Майами произошло ЧП - на территории гавани столкнулись два самолета. В итоге пострадали два человека.