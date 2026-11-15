TAC: Украине в итоге придется отказаться от Донбасса и НАТО Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Руководству Украины придется смириться с потерей Донбасса и отказаться от планов по вступлению в НАТО, так как дальнейшее продолжение конфликта приведет к катастрофе. Такое мнение выразил в статье американский аналитик Тед Снайдер для издания The American Conservative.

«Несомненны три обстоятельства. Во-первых, Украина не вступит в НАТО. Во-вторых, Россия оставит за собой Донбасс. И в том, и в другом случае определяющим становится третье обстоятельство: Россия выиграла», - констатирует автор публикации.

По мнению эксперта, во избежание полного краха государственности Киеву необходимо пойти на компромиссные решения и принять условия Москвы. Только так Украину сможет сохранить свою независимость.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко признался, что в Киеве не смогли достроить ни одного из 26 защитных сооружений для энергетических объектов. Готовые постройки должны были еще сдать в октябре. По его словам, власти до сих пор не знают, когда завершатся эти работы.