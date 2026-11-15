Самолет-разведчик НАТО четыре часа патрулировал у границ России. Фото: Sgt. Trent Henry /U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский самолет-разведчик около четырех часов патрулировал у границ России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По информации источника, Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану", направившись на север. Самолет облетел Калининградскую область, после чего направился на север в сторону Эстонии вдоль границ прибалтийских государств с РФ и Белоруссией.

Самолет завершил облет российских границ спустя четыре часа и направился обратно. Борт пролетает над территорией Польши. В военной модификации самолет получил название Artemis II. Его используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем.

Ранее сайт KP.RU писал, что самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил патрулирование вблизи границ Калининградской области. Однако конечный маршрут воздушного судна неизвестен.