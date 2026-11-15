ВС РФ нанесли поражение логистическому центру в Запорожье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили логистический центр в Запорожье. Об этом официально сообщает Минобороны России.

«В результате удара поражен логистический центр в городе Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения», - говорится в опубликованном ведомством сообщении .

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ в порт Одесса. Судно находилось в море и перевозило вооружения, а также грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинской армии.